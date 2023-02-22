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Две «ГАЗели» в Нижнем Тагиле «забодали» друг друга

21.04 Пятница, 3 марта 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На одной из улиц Нижнего Тагила произошла дорожная авария с участием двух грузовых автомобилей марки «ГАЗ». Обе ехали в одном направлении, но умудрились столкнуться и встать бок о бок.

ДТП случилось сегодня, 3-го марта, на нижнетагильской улице «Ульяновская». Судя по свидетельствам очевидцев, оба маленький грузовичка ехали в одну сторону друг за другом. В какой-то момент одна из «ГАЗелей» пошла на обгон, но именно в эту же секунду водитель второй начал совершать поворот налево. В результате ни одна из машин свой манёвр совершить не смогла. Они обе встали «впритирочку» и какое-то время мешали на этом участке дороги проезду другого автотранспорта.

К счастью, ни один из водителей не получил травм, сообщает ВК-паблик «Инцидент Нижний Тагил». Ну, а те механические «травмы», которые нанесли друг другу «бодливые» грузовики, вполне излечимы несложным авторемонтом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:57 ФАС выявила нарушения по установке тарифов на электроэнергию в Свердловской области
14:15 Силовики нагрянули в молельную комнату для мусульман в Екатеринбурге
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