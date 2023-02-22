Две «ГАЗели» в Нижнем Тагиле «забодали» друг друга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На одной из улиц Нижнего Тагила произошла дорожная авария с участием двух грузовых автомобилей марки «ГАЗ». Обе ехали в одном направлении, но умудрились столкнуться и встать бок о бок.ДТП случилось сегодня, 3-го марта, на нижнетагильской улице «Ульяновская». Судя по свидетельствам очевидцев, оба маленький грузовичка ехали в одну сторону друг за другом. В какой-то момент одна из «ГАЗелей» пошла на обгон, но именно в эту же секунду водитель второй начал совершать поворот налево. В результате ни одна из машин свой манёвр совершить не смогла. Они обе встали «впритирочку» и какое-то время мешали на этом участке дороги проезду другого автотранспорта.К счастью, ни один из водителей не получил травм, сообщает ВК-паблик «Инцидент Нижний Тагил». Ну, а те механические «травмы», которые нанесли друг другу «бодливые» грузовики, вполне излечимы несложным авторемонтом.