Жители посёлка Нагорный под Верхней Пышмой опасаются экокатастрофы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Подлежащий рекультивации карьер, куда уже не первый год сбрасывают мусор, вызывает серьёзные опасения у жителей близлежащего посёлка Нагорный. Они сообщают, что на создавшейся свалке часто возникают пожары, которые каждый раз угрожают перекинуться на лесной массив. Закончиться это может весьма плачевно, ведь, как заявляют селяне, на данной территории бесхозно валяются боеприпасы, оставшиеся после стрельб и испытаний с советского времени.На жалобы жителей Нагорного обратили внимание специалисты Российского экологического общества. Они выезжали к карьеру с проверками и многое из сообщений «паникёров» подтвердили. В частности, во время проверки были замечены машины, сливающие в карьер нечто, похожее на жидкие бытовые отходы. В самом карьере представители РЭО обнаружили отходы 4-го и более высоких классов опасности.Карьер, о котором идёт речь, находится всего в полутора километрах от посёлка Нагорный. Тот, в свою очередь, всего в получасах езды от Верхней Пышмы. До Екатеринбурга тоже рукой. В случае экологической катастрофы, о которой предупреждают жители посёлка, беда вряд ли обойдёт стороной и эти крупные населённые пункты.Земли, на которых расположен карьер со свалкой, находятся в аренде у одной компании. Она же должна проводить работы по рекультивации карьера. Засыпка карьера (который возник при добыче камня) строительным мусором — часть этих работ. Но пожары в планы рекультивации, конечно, никак не входят. Как и то, что жители посёлка Нагорный, дышат гарью, распространяющейся с карьера. Но на обращения в госорганы, по их словам, они получают отписки и пояснения, что чиновники вмешаться в происходящее на карьере вмешиваться не могут, поскольку это частная территория, — сообщает издание «Правда УрФО». Возможно, ситуацию поможет исправить обращение в Свердловскую прокуратуру, которой было направлено от РЭО после проверки карьера.