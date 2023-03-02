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На выходных в Свердловской области потеплеет до +1°С, но ночи будут морозными
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области по ночам будет морозно, на севере температура воздуха опустится до -28°С. Днем, наоборот, в некоторых районах потеплеет до +1°С. Ожидается снег, местами метель.
В субботу, 4 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный, метель. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -13…-18°С, на севере до -28°С. Днем 0…-5°С, на севере до -10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-15°С, днем 0…-2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 5 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -3…-8°С, на севере до -13°С, на крайнем севере до -18°С. Днем -4…+1°С, на крайнем севере до -9°С. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°С, днем около 0°С. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 4 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный, метель. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -13…-18°С, на севере до -28°С. Днем 0…-5°С, на севере до -10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-15°С, днем 0…-2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 5 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -3…-8°С, на севере до -13°С, на крайнем севере до -18°С. Днем -4…+1°С, на крайнем севере до -9°С. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°С, днем около 0°С. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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