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Силовики нагрянули в молельную комнату для мусульман в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В молельную комнату для мусульман в промзоне Екатеринбурга нагрянули силовики с проверкой. В этот раз молитву не прерывали, как недавно в мечети на улице Репина, а дождались окончания намаза.
По информации «Вечерних ведомостей», силовики проверяют документы у тех, кто был на молитве. Местный имам призвал не поддаваться на провокации, предъявить документы и пройти проверку, назвав ее обычной плановой проверкой документов.
В этот раз, по данным корреспондента «Вечерних ведомостей», силовики при проверке ведут себя тактично и вежливо.
Напомним, что 17 февраля силовики нагрянули с поверкой документов в мечеть на улице Репина. Тогда они вошли в здание прямо во время пятничной молитвы. К слову, в мечети запрещается находиться в обуви. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова тогда раскритиковала силовиков, ворвавшихся в мечеть.
По информации «Вечерних ведомостей», силовики проверяют документы у тех, кто был на молитве. Местный имам призвал не поддаваться на провокации, предъявить документы и пройти проверку, назвав ее обычной плановой проверкой документов.
В этот раз, по данным корреспондента «Вечерних ведомостей», силовики при проверке ведут себя тактично и вежливо.
Напомним, что 17 февраля силовики нагрянули с поверкой документов в мечеть на улице Репина. Тогда они вошли в здание прямо во время пятничной молитвы. К слову, в мечети запрещается находиться в обуви. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова тогда раскритиковала силовиков, ворвавшихся в мечеть.
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