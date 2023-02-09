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В мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге нагрянули силовики
Общество
Фото: «Новый День»
В мечеть Абу-Ханифа, расположенную на улице Репина в Екатеринбурге, сегодня нагрянули силовики. Об этом сообщает издание «Новый День».
Сотрудники полиции, в том числе бойцы спецназа МВД «Гром» оцепили религиозное учреждение прямо во время джума-намаза (пятничной молитвы). Силовики проверяли документы у верующих.
Судя по видео, опубликованным в телеграм канале «Екатеринбург ЧП», часть молившихся в мечети бросилась в сторону улицы и прорвала полицейское оцепление. Были даже слышны выстрелы, по всей видимости, силовики стреляли в воздух.
Мигрантов, которые имеют проблемы с документами, посадили в полицейские автобусы.
Сотрудники полиции, в том числе бойцы спецназа МВД «Гром» оцепили религиозное учреждение прямо во время джума-намаза (пятничной молитвы). Силовики проверяли документы у верующих.
Судя по видео, опубликованным в телеграм канале «Екатеринбург ЧП», часть молившихся в мечети бросилась в сторону улицы и прорвала полицейское оцепление. Были даже слышны выстрелы, по всей видимости, силовики стреляли в воздух.
Мигрантов, которые имеют проблемы с документами, посадили в полицейские автобусы.
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