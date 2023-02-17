Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге

«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», – заявила Мерзлякова во время доклада перед депутатами Законодательного собрания.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости