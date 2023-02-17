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Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова раскритиковала силовиков, которые нагрянули в мечеть Абу-Ханифа на улице Репина в Екатеринбурге во время пятничной молитвы.
Напомним, что сотрудники полиции, в том числе бойцы спецназа МВД «Гром», оцепили мечеть прямо во время пятничной молитвы. Силовики проверяли у верующих документы.
Мигрантов, у которых имеются проблемы с документами, тогда посадили в полицейские автобусы.
«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», – заявила Мерзлякова во время доклада перед депутатами Законодательного собрания.
Напомним, что сотрудники полиции, в том числе бойцы спецназа МВД «Гром», оцепили мечеть прямо во время пятничной молитвы. Силовики проверяли у верующих документы.
Мигрантов, у которых имеются проблемы с документами, тогда посадили в полицейские автобусы.
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В мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге нагрянули силовики
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