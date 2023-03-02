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Свердловский депутат попросил главу областного главка МВД и прокурора региона наказать живодера из Режа
Общество
Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов отправил обращения начальнику свердловского главка МВД генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову и прокурору области Борису Крылову по поводу истории с интернет-живодером из Режа.
Напомним, что блогер из Режа снимал на видео издевательства над своим котом и размещал их в своем YouTube-канале. Он заматывал кота скотчем, швырял его по квартире и насильно заставлял «качать пресс». История вызвала большой резонанс.
Полицейские уже изъяли кота у мужчины и передали зоозащитникам. При осмотре животного обнаружилось, что у него сильно травмировано ухо. Зоозащитники требуют, чтобы против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Алексей Свалов в своих обращения к генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову и прокурору области Борису Крылову попросил организовать по данному поводу проверку и дать правовую оценку действиям блогера-живодера. Также он попросил проверить исполнение мужчиной налогового законодательства РФ.
Напомним, что блогер из Режа снимал на видео издевательства над своим котом и размещал их в своем YouTube-канале. Он заматывал кота скотчем, швырял его по квартире и насильно заставлял «качать пресс». История вызвала большой резонанс.
Полицейские уже изъяли кота у мужчины и передали зоозащитникам. При осмотре животного обнаружилось, что у него сильно травмировано ухо. Зоозащитники требуют, чтобы против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Алексей Свалов в своих обращения к генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову и прокурору области Борису Крылову попросил организовать по данному поводу проверку и дать правовую оценку действиям блогера-живодера. Также он попросил проверить исполнение мужчиной налогового законодательства РФ.
«Учитывая, что одним из потенциальных мотивов размещения в сети указанных роликов является возможность монетизации ютуб-канала и получения доходов от размещения рекламы, прошу проверить исполнение указанным гражданином налогового законодательства РФ», – пишет в обращении депутат.
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