Свердловский депутат попросил главу областного главка МВД и прокурора региона наказать живодера из Режа

«Учитывая, что одним из потенциальных мотивов размещения в сети указанных роликов является возможность монетизации ютуб-канала и получения доходов от размещения рекламы, прошу проверить исполнение указанным гражданином налогового законодательства РФ», – пишет в обращении депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости