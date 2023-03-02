Возрастное ограничение 18+

Свердловский депутат попросил главу областного главка МВД и прокурора региона наказать живодера из Режа

13.23 Пятница, 3 марта 2023
Общество
Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов отправил обращения начальнику свердловского главка МВД генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову и прокурору области Борису Крылову по поводу истории с интернет-живодером из Режа.

Напомним, что блогер из Режа снимал на видео издевательства над своим котом и размещал их в своем YouTube-канале. Он заматывал кота скотчем, швырял его по квартире и насильно заставлял «качать пресс». История вызвала большой резонанс.

Полицейские уже изъяли кота у мужчины и передали зоозащитникам. При осмотре животного обнаружилось, что у него сильно травмировано ухо. Зоозащитники требуют, чтобы против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Алексей Свалов в своих обращения к генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову и прокурору области Борису Крылову попросил организовать по данному поводу проверку и дать правовую оценку действиям блогера-живодера. Также он попросил проверить исполнение мужчиной налогового законодательства РФ.

«Учитывая, что одним из потенциальных мотивов размещения в сети указанных роликов является возможность монетизации ютуб-канала и получения доходов от размещения рекламы, прошу проверить исполнение указанным гражданином налогового законодательства РФ», – пишет в обращении депутат.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
02 марта 2023
Блогер из Режа издевается над своим котом ради хайпа
01 марта 2023
Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
02 марта 2023
Свердловчанина осудят за убийство мужчины, продававшего свой автомобиль
27 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:23 Свердловский депутат попросил главу областного главка МВД и прокурора региона наказать живодера из Режа
12:51 В Алапаевске пропал 19-летний парень
12:19 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
11:50 В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад
11:22 В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства
10:49 На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка
10:15 В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
09:51 Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
09:24 Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске
21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
20:19 Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» и сысертский завод поучаствуют в фестивале
19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
19:09 У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
13:55 Следователи ищут в Екатеринбурге жертв 60-летнего насильника
13:21 Международные соревнования по гимнастическим видам спорта пройдут в Екатеринбурге
12:47 ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за снегопада в Свердловской области
Все новости Свердловской области
13:07 Во Владивостоке срочник осужден на 7 лет за поджог военкомата
12:19 В Калуге после ложного сообщения о нападении на школу возбуждено уголовное дело
12:09 Законопроект о запрете на усыновление «в недружественные страны» могут рассмотреть уже в марте
11:40 ТАСС: в Калуге эвакуировали школу из-за сообщения о возможном вооруженном нападении
18:27 Врачи спасли 77-летнего новосибирца с четвертой стадией рака
17:28 Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
16:49 ОАК: на заводе «Авиастар» во время испытаний погиб сотрудник, несколько пострадали
16:39 В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
16:11 В Красноярске полицейского начальника заподозрили в хищении парфюма и косметики на миллион рублей
15:42 Дерипаска предложил сократить в РФ число чиновников и силовиков
14:38 Курский губернатор: в результате обстрела Тёткино погиб мужчина, ещё один ранен
14:13 «РИА Новости»: в Брянской области несколько человек взяты в заложники в магазине
14:08 Власти Тульской области подтвердили взрыв в 600 м от населенного пункта
13:46 СМИ: в Тульской области обнаружена воронка диаметром 1,5 м, работают саперы
13:30 В Орловской области против полицейских, избивших задержанного, возбудили уголовное дело
12:46 СК: пятерым жителям Подольска потребовалась медпомощь после травли тараканов в магазине
12:24 В Аргентине из-за пожара без электричества остались 20 млн человек
11:33 В московском метро останавливали движение из-за двух людей на путях
18:29 СК проверяет информацию об избиении ученика педагогом в московской школе
17:11 Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
16:30 Bloomberg назвал российских миллиардеров, разбогатевших с начала года
14:59 В Петропавловске-Камчатском найдено расчлененное тело сотрудника суда
14:10 В Греции объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы
12:10 В Ленинградской области подростка заподозрили в попытке поджечь военкомат, он задержан
11:08 В Омской области в больнице скончался полицейский, в которого выстрелил коллега
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
Все новости России и мира
13:23 Свердловский депутат попросил главу областного главка МВД и прокурора региона наказать живодера из Режа
13:04 Росреестр Прикамья разъясняет, как разрешить земельный спор
13:00 Ученые Пермского Политеха выяснили, как продлить жизнь мостов
12:51 В Алапаевске пропал 19-летний парень
12:19 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
11:50 В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад
11:22 В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства
10:49 На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка
10:22 Прикамский судебный пристав стал чемпионом края по грэпплингу
10:15 В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
09:51 Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
09:24 Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске
21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
20:19 Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» и сысертский завод поучаствуют в фестивале
19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
19:09 У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK