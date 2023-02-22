Возрастное ограничение 18+
В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром жители нескольких регионов России, в том числе Свердловской области, сообщили, что на телеканалах появились объявления о воздушной тревоге и необходимости уходить в укрытия. В МЧС заявили, что информация о тревоге ложная.
Напомним, что подобные сообщения о воздушной тревоге звучали по радио 22 февраля. Тогда тоже оказалось, что фейки в эфире прозвучали в результате хакерской атаки на сервера коммерческих радиостанций.
«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – рассказали в ведомстве.
Напомним, что подобные сообщения о воздушной тревоге звучали по радио 22 февраля. Тогда тоже оказалось, что фейки в эфире прозвучали в результате хакерской атаки на сервера коммерческих радиостанций.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Новоуральске и других городах РФ
22 февраля 2023
22 февраля 2023