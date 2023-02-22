В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – рассказали в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости