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В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Новоуральске и других городах РФ
Общество
Фото: МЧС России
Сегодня утром в Новоуральске и других городах России по радио прозвучали объявления о тревоге. В МЧС заявили, что информация о «воздушной тревоге и угрозе ракетного удара» в регионах РФ не соответствует действительности.
Подобные сообщения прозвучали по радио в Пятигорске, Воронеже, Тюмени, Уфе, Казани, Новоуральске и других городах. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Жители писали, что людей по радио «призывали немедленно проследовать в укрытия».
В МЧС попросили «следить за сообщениями в официальных источниках».
Подобные сообщения прозвучали по радио в Пятигорске, Воронеже, Тюмени, Уфе, Казани, Новоуральске и других городах. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Жители писали, что людей по радио «призывали немедленно проследовать в укрытия».
«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», – отметили в МЧС.
В МЧС попросили «следить за сообщениями в официальных источниках».
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