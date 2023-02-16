В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Новоуральске и других городах РФ

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», – отметили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости