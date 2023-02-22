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МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В МЧС прокомментировали массовые сообщения пользователей соцсетей о воздушной тревоге.
«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Во вторник жители нескольких регионов сообщили, что на телеканалах появились объявления о тревоге и необходимости уходить в укрытия.
Подобные сообщения передавали по радио в регионах на прошлой неделе. Тогда в МЧС также заявили, что информация о «воздушной тревоге и угрозе ракетного удара» не соответствует действительности, а сообщения появились в результате хакерской атаки.
«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Во вторник жители нескольких регионов сообщили, что на телеканалах появились объявления о тревоге и необходимости уходить в укрытия.
Подобные сообщения передавали по радио в регионах на прошлой неделе. Тогда в МЧС также заявили, что информация о «воздушной тревоге и угрозе ракетного удара» не соответствует действительности, а сообщения появились в результате хакерской атаки.
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