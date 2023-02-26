За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных

«Главной целью нашего проекта было сокращение числа бездомных животных. Многие из них зачастую оказываются на улице. Мы планировали за год провести 240 операций, но желающих оказалось в разы больше, поэтому мы прооперировали максимальное по своим силам количество животных», – рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного госуниверситета завершился социальный проект по стерилизации животных. С 9 марта 2022 года ветеринары бесплатно стерилизовали 225 кошек и 84 собаки.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УрГАУ, за год ветеринарные специалисты провели 28 операционных дней. Они стерилизовали домашних животных, владельцы которых попадают в группу людей с низким уровнем дохода: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.Помимо операций ветеринары также проводили онлайн-вебинары. Главная цель этих встреч – развеять устоявшиеся мифы по содержанию домашних животных.