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За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных
Общество
Фото: пресс-служба УрГАУ
В Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного госуниверситета завершился социальный проект по стерилизации животных. С 9 марта 2022 года ветеринары бесплатно стерилизовали 225 кошек и 84 собаки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УрГАУ, за год ветеринарные специалисты провели 28 операционных дней. Они стерилизовали домашних животных, владельцы которых попадают в группу людей с низким уровнем дохода: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
Помимо операций ветеринары также проводили онлайн-вебинары. Главная цель этих встреч – развеять устоявшиеся мифы по содержанию домашних животных.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УрГАУ, за год ветеринарные специалисты провели 28 операционных дней. Они стерилизовали домашних животных, владельцы которых попадают в группу людей с низким уровнем дохода: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
«Главной целью нашего проекта было сокращение числа бездомных животных. Многие из них зачастую оказываются на улице. Мы планировали за год провести 240 операций, но желающих оказалось в разы больше, поэтому мы прооперировали максимальное по своим силам количество животных», – рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.
Помимо операций ветеринары также проводили онлайн-вебинары. Главная цель этих встреч – развеять устоявшиеся мифы по содержанию домашних животных.
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