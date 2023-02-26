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ФК «Урал» прошёл «Ростов» в Кубке России и продлил свою беспроигрышную серию
Общество
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
ФК "Урал" в понедельник 27 февраля проводил свой первый домашний матч в 2023 году. Соперником екатеринбуржцев по четвертьфиналу "Пути РПЛ" Кубка России по футболу был ФК "Ростов". Это была ответная игра - первая прошла в Ростове-на-Дону 22 февраля и завершилась ничьей 1:1.
Матч начался с минуты молчания в память об экс-футболисте "Урала" Давыде Алексееве - 19-летний вратарь, воспитанник екатеринбургского клуба умер в ночь с 24 на 25 февраля от падения с высоты. Последние полгода он выступал за владивостокское "Динамо", незадолго до трагедии клуб расторгнул с ним контракт.
Первый тайм прошёл с игровым преимуществом "Урала". И это отразилось на счёте - на 27-й минуте в ходе атаки уральцев Андрей Егорычев сделал подачу в штрафную, которая в итоге оказалась голевым ударом по воротам - мяч пролетел и мимо тянувшегося к нему Каштанова, и мимо голкипера ростовчан Песьякова. На перерыв команды ушли при счёте 1:0.
Минимальный счёт держался до 82-й минуты, когда в ворота екатеринбужцев был назначен весьма спорный пенальти. Его реализовал защитник ростовчан Осипенко. Однако счёт 1:1 продержался всего три минуты - в одной из следующих атак "Урала" в штрафной "Ростова" мяч попал в руку защитника гостей Байрамяна, и пенальти уже был назначен в ворота Песьякова. Его уверенно реализовал нидерландский нападающий "Урала" Рай Влут.
В оставшееся время подопечные Валерия Карпина не смогли создать угрозу воротам Помазуна. Итоговый счёт - 2:1 - означает, что "Урал" выходит в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России 2022/2023, но и "Ростов" из турнира не вылетает - согласно новой формуле, он продолжит своё выступление в "Пути Регионов", начиная со стадии четвертьфинала. Своих соперников по турнирной сетке обе команды узнают позднее.
Сегодняшняя встреча проходила на "Екатеринбург Арене" при весьма солидном для этого времени года числом зрителей на трибунах - "Урал" пришло поддержать около 10 тысяч болельщиков. Клуб организовал бесплатный вход на матч для студентов. Вероятно, сказалось также отсутствие требования иметь Fan ID для Кубка России.
Благодаря сегодняшнему результату "Урал" продлил свою беспроигрышную серию до 13 матчей. Последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали 17 сентября 2022 года. После этого у "Урала" 9 побед (10 - если считать победу по пенальти в кубковом матче с ЦСКА), остальные матчи были завершены вничью. Свой следующий матч "Урал" проведёт в МИР РПЛ против "Спартака". Игра состоится в Москве 4 марта.
Матч начался с минуты молчания в память об экс-футболисте "Урала" Давыде Алексееве - 19-летний вратарь, воспитанник екатеринбургского клуба умер в ночь с 24 на 25 февраля от падения с высоты. Последние полгода он выступал за владивостокское "Динамо", незадолго до трагедии клуб расторгнул с ним контракт.
Первый тайм прошёл с игровым преимуществом "Урала". И это отразилось на счёте - на 27-й минуте в ходе атаки уральцев Андрей Егорычев сделал подачу в штрафную, которая в итоге оказалась голевым ударом по воротам - мяч пролетел и мимо тянувшегося к нему Каштанова, и мимо голкипера ростовчан Песьякова. На перерыв команды ушли при счёте 1:0.
Минимальный счёт держался до 82-й минуты, когда в ворота екатеринбужцев был назначен весьма спорный пенальти. Его реализовал защитник ростовчан Осипенко. Однако счёт 1:1 продержался всего три минуты - в одной из следующих атак "Урала" в штрафной "Ростова" мяч попал в руку защитника гостей Байрамяна, и пенальти уже был назначен в ворота Песьякова. Его уверенно реализовал нидерландский нападающий "Урала" Рай Влут.
В оставшееся время подопечные Валерия Карпина не смогли создать угрозу воротам Помазуна. Итоговый счёт - 2:1 - означает, что "Урал" выходит в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России 2022/2023, но и "Ростов" из турнира не вылетает - согласно новой формуле, он продолжит своё выступление в "Пути Регионов", начиная со стадии четвертьфинала. Своих соперников по турнирной сетке обе команды узнают позднее.
Сегодняшняя встреча проходила на "Екатеринбург Арене" при весьма солидном для этого времени года числом зрителей на трибунах - "Урал" пришло поддержать около 10 тысяч болельщиков. Клуб организовал бесплатный вход на матч для студентов. Вероятно, сказалось также отсутствие требования иметь Fan ID для Кубка России.
Благодаря сегодняшнему результату "Урал" продлил свою беспроигрышную серию до 13 матчей. Последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали 17 сентября 2022 года. После этого у "Урала" 9 побед (10 - если считать победу по пенальти в кубковом матче с ЦСКА), остальные матчи были завершены вничью. Свой следующий матч "Урал" проведёт в МИР РПЛ против "Спартака". Игра состоится в Москве 4 марта.
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