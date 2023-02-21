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Воспитанник екатеринбургского «Урала» скончался после падения из окна
Происшествия
Фото: ФК «Урал»
В ночь с 24 на 25 февраля скончался 19-летний воспитанник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Давыд Алексеев. Об этом сообщило «Матч ТВ». По данным телеканала, молодой футболист выпал из окна.
Похороны пройдут во вторник, 28 февраля.
Алексеев выступал за «Урал‑2» и за молодежную команду клуба. В 2021 году Давыд был на сборах с основным составом «Урала» и играл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел во владивостокское «Динамо».
Похороны пройдут во вторник, 28 февраля.
«Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда»,
– говорится на официальном сайте ФК «Урал».
Алексеев выступал за «Урал‑2» и за молодежную команду клуба. В 2021 году Давыд был на сборах с основным составом «Урала» и играл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел во владивостокское «Динамо».
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