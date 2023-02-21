Воспитанник екатеринбургского «Урала» скончался после падения из окна





– говорится на официальном сайте ФК «Урал». «Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 24 на 25 февраля скончался 19-летний воспитанник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Давыд Алексеев. Об этом сообщило «Матч ТВ». По данным телеканала, молодой футболист выпал из окна.Похороны пройдут во вторник, 28 февраля.Алексеев выступал за «Урал‑2» и за молодежную команду клуба. В 2021 году Давыд был на сборах с основным составом «Урала» и играл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел во владивостокское «Динамо».