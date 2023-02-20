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Непродолжительная оттепель в Свердловской области сменится похолоданием
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области после непродолжительной оттепели ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток через Северный и Полярный Урал переместится очередной циклон, который определит погоду в Свердловской области: вызовет осадки в виде снега и постепенно приведет к заметному похолоданию.
Температура воздуха понизится до обычных для начала марта значений: ночью -10…-15°С, днем -4…-9°С.
В выходные и в начале следующей недели будет еще холоднее: ночью -11…-16°С, на севере до -22°С, днем -3…-9°С, на севере до -12°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток через Северный и Полярный Урал переместится очередной циклон, который определит погоду в Свердловской области: вызовет осадки в виде снега и постепенно приведет к заметному похолоданию.
Температура воздуха понизится до обычных для начала марта значений: ночью -10…-15°С, днем -4…-9°С.
В выходные и в начале следующей недели будет еще холоднее: ночью -11…-16°С, на севере до -22°С, днем -3…-9°С, на севере до -12°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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