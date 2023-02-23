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Начало новой недели в Свердловской области ожидается снежным и ветреным
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области ожидаются мокрый снег, метели и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также прогнозируется гололёд и гололедица.
В понедельник, 27 февраля, в Свердловской области облачно, ночью снег, местами сильный, днём местами осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололёд, гололедица, снежные заносы и метель. Ночью -2…-7°C, на крайнем севере -12…-17°C. Днём -2…+3°C, на крайнем севере до -6°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ночью -2…-4°C, днём +1…+3°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 28 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере -11…-16°C. Днём -4…+1°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -3…-5°C, днём 0…-2°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 1 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Ночью -5…-10°C, на крайнем севере до -15°C. Днём -2…-7°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -6…-8°C, днём -2…-4°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 27 февраля, в Свердловской области облачно, ночью снег, местами сильный, днём местами осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололёд, гололедица, снежные заносы и метель. Ночью -2…-7°C, на крайнем севере -12…-17°C. Днём -2…+3°C, на крайнем севере до -6°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ночью -2…-4°C, днём +1…+3°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 28 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере -11…-16°C. Днём -4…+1°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -3…-5°C, днём 0…-2°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 1 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Ночью -5…-10°C, на крайнем севере до -15°C. Днём -2…-7°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -6…-8°C, днём -2…-4°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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