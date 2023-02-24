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Екатеринбурженка чуть не стала жертвой агрессивной собачьей стаи

12.19 Воскресенье, 26 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 25 февраля, жительница Екатеринбурга чуть не стала жертвой агрессивной стаи собак. Спасли екатеринбурженку молодые люди из местной мотошколы, они отогнали животных, чтобы девушка могла убежать.

Как пишет «Е1», это произошло недалеко от горнолыжной базы у Патрушихинского пруда, где часто гуляют семьи с детьми. Там местная жительница гуляла со своим щенком-самоедом, когда на них из леса выбежала стая собак. По словам девушки, их было около 20 штук.

«Огромная стая, очень агрессивные. Собаки окружили нас, пытались сомкнуть кольцо и наброситься. Было очень страшно»,

– приводит слова екатеринбурженки портал.


Со слов девушки, эта стая живет на автодроме через дорогу от Походной, 63.

Напомним, что картин по бешенству был объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском и Белоярском городских округах и Байкаловском районе. Также карантин ввели в природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:19 Екатеринбурженка чуть не стала жертвой агрессивной собачьей стаи
11:34 В Верхотурье коммунальщики обнаружили в мусорном баке истощенную собаку
10:29 На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
09:57 В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 22 февраля
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17:08 Причиной аварии возле «Чкаловской» в Екатеринбурге стала потеря сознания водителем KIA
16:47 Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций
15:57 В Первоуральске екатеринбургский зооспасатель вызволил из «холодного плена» кота
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14:06 Три закупки свердловского Минздрава сорвались из-за жалоб в ФАС
12:47 Путин своим указом лишил гражданства уроженку Свердловской области
12:10 В столице Урала ночью группа подростков обворовала кафе
11:11 В Новоуральске подросток напал на 12-летнего мальчика с онкологией
10:09 В Арамиле под колёса угодил перебегавший через дорогу мальчик
20:54 В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром
20:26 По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
19:48 Байкеры со всей России съезжаются в Екатеринбург для ледовых «покатушек»
19:25 ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»
19:01 В Свердловской области скончалась сбитая грузовым поездом пенсионерка
19:00 В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе
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