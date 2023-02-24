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Екатеринбурженка чуть не стала жертвой агрессивной собачьей стаи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 25 февраля, жительница Екатеринбурга чуть не стала жертвой агрессивной стаи собак. Спасли екатеринбурженку молодые люди из местной мотошколы, они отогнали животных, чтобы девушка могла убежать.
Как пишет «Е1», это произошло недалеко от горнолыжной базы у Патрушихинского пруда, где часто гуляют семьи с детьми. Там местная жительница гуляла со своим щенком-самоедом, когда на них из леса выбежала стая собак. По словам девушки, их было около 20 штук.
Со слов девушки, эта стая живет на автодроме через дорогу от Походной, 63.
Напомним, что картин по бешенству был объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском и Белоярском городских округах и Байкаловском районе. Также карантин ввели в природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе.
Как пишет «Е1», это произошло недалеко от горнолыжной базы у Патрушихинского пруда, где часто гуляют семьи с детьми. Там местная жительница гуляла со своим щенком-самоедом, когда на них из леса выбежала стая собак. По словам девушки, их было около 20 штук.
«Огромная стая, очень агрессивные. Собаки окружили нас, пытались сомкнуть кольцо и наброситься. Было очень страшно»,
– приводит слова екатеринбурженки портал.
Со слов девушки, эта стая живет на автодроме через дорогу от Походной, 63.
Напомним, что картин по бешенству был объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском и Белоярском городских округах и Байкаловском районе. Также карантин ввели в природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе.
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