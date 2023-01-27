В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства

«В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Верх-Исетском районе и в Чкаловском районе Екатеринбурга и в городе Полевском по заболеванию животных бешенством все домашние животные (кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади и другие) подлежат обязательной вакцинации!»,



– говорится в сообщении ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости