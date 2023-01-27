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В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с карантином по бешенству в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, а также в Полевском объявили обязательную вакцинацию. Об этом сообщают в управлении ветеринарии Екатеринбурга.
Местные жители могут получить бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства отечественной вакциной «Рабикан» ежедневно с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
В Екатеринбурге:
– Красноуральская, 2. Тел 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42. Тел 363-33-58.
Полевской:
– Челюскинцев, 44. Тел 502-09-86;
– Листопрокатчиков, 1. Тел 385-60-02.
Также есть возможность привить питомца платно импортной комплексной вакциной.
«В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Верх-Исетском районе и в Чкаловском районе Екатеринбурга и в городе Полевском по заболеванию животных бешенством все домашние животные (кошки, собаки, козы, овцы, коровы, лошади и другие) подлежат обязательной вакцинации!»,
– говорится в сообщении ведомства.
– говорится в сообщении ведомства.
Местные жители могут получить бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства отечественной вакциной «Рабикан» ежедневно с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
В Екатеринбурге:
– Красноуральская, 2. Тел 300-84-00;
– переулок Дунитовый, 42. Тел 363-33-58.
Полевской:
– Челюскинцев, 44. Тел 502-09-86;
– Листопрокатчиков, 1. Тел 385-60-02.
Также есть возможность привить питомца платно импортной комплексной вакциной.
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