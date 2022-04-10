Старейший секс-шоп «Казанова 69» борется за аренду здания в центре Екатеринбурга в суде
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
МУГИСО отказывает секс-шопу «Казанова 69», который более 20 лет находился на улице Карла Либкнехта, 2, в продлении аренды помещения. Право владения зданием планируется передать Международному Демидовскому фонду, пишет «Коммерсант».
В конце лета 2021 года директор сети Алексей Баталов обратился в МУГИСО с просьбой продления аренды на 5 лет, но получил отказ. Тогда он обратился в суд, аргументировав свою позицию тем, что у арендодателя нет причин для отказа в аренде, и выиграл дело. Но потом апелляционная инстанция полностью отменила это решение, сославшись на то, что у магазина нет преимущественного права на аренду.
Однако Алексей Баталов не согласен с таким исходом, поэтому 12 апреля он подал кассационную жалобу на решение арбитражного апелляционного суда.
В МУГИСО отказываются от комментариев до завершения судебных процессов.
Отмечается, что в здании, где секс-шоп арендует помещение, также работает детская художественная школа, работники которой поддерживают переезд магазина.
В конце лета 2021 года директор сети Алексей Баталов обратился в МУГИСО с просьбой продления аренды на 5 лет, но получил отказ. Тогда он обратился в суд, аргументировав свою позицию тем, что у арендодателя нет причин для отказа в аренде, и выиграл дело. Но потом апелляционная инстанция полностью отменила это решение, сославшись на то, что у магазина нет преимущественного права на аренду.
Однако Алексей Баталов не согласен с таким исходом, поэтому 12 апреля он подал кассационную жалобу на решение арбитражного апелляционного суда.
В МУГИСО отказываются от комментариев до завершения судебных процессов.
Отмечается, что в здании, где секс-шоп арендует помещение, также работает детская художественная школа, работники которой поддерживают переезд магазина.
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