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Екатеринбургскую «Призму» значительно укоротят
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Продолжается эпопея с одним из главных недостроев Екатеринбурга — 36-этажный небоскрёб возле железнодорожного вокзала. Её никак не могут ни достроить, ни снести.
В конце прошлой недели про «Призму» (такое название должен был носить торгово-деловой центр, ради которого и строилось здание) вновь вспомнили. Напомнил о нём вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, когда озвучил примерные сроки демонтажа здания: ближайшие два года. Напомнил он и о том, что по решению суда снесут не весь небоскреб, а верхние три десятка этажей, чтобы хотя бы привести здание в соответствие со строительными нормами. Таким образом, высоченную «Призму» укоротят до 7 этажей. А вот что будет с оставшимися, пока ясности нет.
Впрочем, не совсем ясно и то, кто именно будет оплачивать демонтаж. По решению суда этим должно заняться ООО «ТВЦ «Европейский»». Но решение-то было вынесено ещё в ноябре прошлого года, а никаких работ по сокращению «незаконной» многоэтажности до сих пор не видно. «Европейский» с 2018-го года считается банкротом, а «Призма» как возвышалась над Железнодорожным районом города завёрнутым в бумагу «подарком», так и возвышается. Складывается впечатление, что у ответственных есть надежда, что за отведённый долгий срок лишние этажи как-нибудь «рассосутся» сами собой.
В конце прошлой недели про «Призму» (такое название должен был носить торгово-деловой центр, ради которого и строилось здание) вновь вспомнили. Напомнил о нём вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, когда озвучил примерные сроки демонтажа здания: ближайшие два года. Напомнил он и о том, что по решению суда снесут не весь небоскреб, а верхние три десятка этажей, чтобы хотя бы привести здание в соответствие со строительными нормами. Таким образом, высоченную «Призму» укоротят до 7 этажей. А вот что будет с оставшимися, пока ясности нет.
Впрочем, не совсем ясно и то, кто именно будет оплачивать демонтаж. По решению суда этим должно заняться ООО «ТВЦ «Европейский»». Но решение-то было вынесено ещё в ноябре прошлого года, а никаких работ по сокращению «незаконной» многоэтажности до сих пор не видно. «Европейский» с 2018-го года считается банкротом, а «Призма» как возвышалась над Железнодорожным районом города завёрнутым в бумагу «подарком», так и возвышается. Складывается впечатление, что у ответственных есть надежда, что за отведённый долгий срок лишние этажи как-нибудь «рассосутся» сами собой.
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