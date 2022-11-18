Суд постановил снести самый высокий недострой в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и постановил снести недостроенный небоскреб «Призма» около Северного автовокзала, сообщает Е1.RU.
В решении суда говорится, что сносу подлежит высотная часть здания с восьмого по 36-й этаж. Остальную часть здания необходимо либо снести, либо привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности.
Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд удовлетворил встречный иск и признал право собственности за ООО «ТВЦ "Европейский"».
Заниматься сносом здания предстоит самому ответчик – ТВЦ «Европейский». На исполнение решение суда дали два с половиной года.
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