Суд постановил снести самый высокий недострой в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и постановил снести недостроенный небоскреб «Призма» около Северного автовокзала, сообщает Е1.RU.В решении суда говорится, что сносу подлежит высотная часть здания с восьмого по 36-й этаж. Остальную часть здания необходимо либо снести, либо привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности.Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд удовлетворил встречный иск и признал право собственности за ООО «ТВЦ "Европейский"».Заниматься сносом здания предстоит самому ответчик – ТВЦ «Европейский». На исполнение решение суда дали два с половиной года.