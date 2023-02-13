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Конец февраля в Свердловской области будет снежным
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в оставшийся период февраля ожидается частый снег, а колебания температуры воздуха будут довольно заметными. Об этом сообщила главным синоптик региона Галина Шепоренко.
В первой половине недели и последние дни месяца возможен умеренный снег. Будут довольно заметны колебания температуры: 21 и 22 февраля ночью -14…-19°С, днем -4…-9°С.
Наиболее холодные дни – 24-25 февраля: ночью -15…-20°С, в низинах и горах -26°С, днем -7…-12°С. В последние дни февраля потеплеет: ночью -8…-13°С, днем 0…-5°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
«Наступающая неделя пройдет при влиянии на погоду Урала нового циклона. Ожидается преобладание значительной облачности, частый небольшой снежок, – рассказали синоптик.
В первой половине недели и последние дни месяца возможен умеренный снег. Будут довольно заметны колебания температуры: 21 и 22 февраля ночью -14…-19°С, днем -4…-9°С.
Наиболее холодные дни – 24-25 февраля: ночью -15…-20°С, в низинах и горах -26°С, днем -7…-12°С. В последние дни февраля потеплеет: ночью -8…-13°С, днем 0…-5°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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