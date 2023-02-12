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Синоптики предупредили о ночных морозах в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о ночных морозах в Свердловской области. Уже в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -29 градусов. Также специалисты центра обещают в регионе снегопады.
В понедельник, 20 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -19…-24°C, при прояснении до -29°C. Днём -9…-14°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -19…-21°C, днём -10…-12°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег. Ночью -15…-20°C, при прояснении до -25°C. Днём -5…-10°C, на севере до -15°C. Ветер восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -15…-17°C, днём -6…-8°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В среду, 22 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днём -3…-8°C, на севере до -13°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9.
В уральской столице облачно с прояснениями, снег. Ночью -9…-11°C, днём -4…-6°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 20 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -19…-24°C, при прояснении до -29°C. Днём -9…-14°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -19…-21°C, днём -10…-12°C. Ветер восточной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег. Ночью -15…-20°C, при прояснении до -25°C. Днём -5…-10°C, на севере до -15°C. Ветер восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -15…-17°C, днём -6…-8°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В среду, 22 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днём -3…-8°C, на севере до -13°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9.
В уральской столице облачно с прояснениями, снег. Ночью -9…-11°C, днём -4…-6°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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