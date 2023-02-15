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Лучшие каратисты Урала встретились на татами в Верхней Пышме

11.21 Понедельник, 20 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме второй раз за неделю принял статусные и зрелищные соревнования – Чемпионат и Первенство Свердловской области по всестилевому каратэ. Состязания состоялись при поддержке Уральской горно-металлургической компании.

В поединках чемпионата сошлись взрослые мужчины и женщины, в первенстве – юниоры от 6 до 17 лет. В турнире участвуют и начинающие, подающие надежды спортсмены, и действующие члены сборной страны, среди которых призеры первенств УрФО и России последних лет, участники чемпионата мира 2019 года.


Фото: пресс-служба УГМК


Всестилевое каратэ — это созданное в 2014 году России объединение школ единоборств, которое сочетает в себе элементы, техники боя разных стилей, а также предполагает ограниченный контакт соперников, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.

– Каратэ, по моему мнению, это не спорт, это – жизнь, искусство, сила мысли, сила духа. Наше всестилевое каратэ – это некий альянс восточных принципов и российской воинской традиции, причем последняя явно преобладает, – считает заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Вадим Иванов, сам являющийся двукратным чемпионом России и многократным призером различных международных первенств по каратэ. – Наша компания всегда поддерживала и поддерживает детский спорт, любые начинания, направленные на развитие и формирование будущего поколения нашей страны.



Фото: пресс-служба УГМК


Неоднократный чемпион России и мира по самбо директор школы спортивной школы единоборств в Верхней Пышме Тимур Галлямов отметил, что наличие в Верхней Пышме прекрасно оснащенного Дворца самбо и единоборств позволяет проводить турниры самого высокого уровня.

– Только закончились поединки Чемпионата России по самбо среди юниоров, и сразу же начались областные соревнования по всестилевому каратэ. Посмотрите, на первенство и чемпионат приехало более 450 участников, на трибунах все места заняты болельщиками. Тот темп, который мы задали, вряд ли способен удержать хоть какой-то спортивный объект в России,– говорит Тимур Галлямов.


Во Дворце самбо и единоборств, открытом в Верхней Пышме в 2022 году, созданы все условия для организации тренировочного процесса и соревнований. Здесь есть четыре разминочных зала, медицинский кабинет, кабинеты для допинг-контроля, душевые, раздевалки для спортсменов, пресс-центр, кафе, два зрительских бара, гардероб. В зале соревнований предусмотрено 1000 мест, включая 10 мест для маломобильных зрителей. В спортивном учреждении занимаются и дети, и спортсмены-любители, и профессионалы.

Следует отметить, что данные чемпионат и первенство являются отборочными соревнованиями – победа в них дает путевку в сборную Свердловской области для участия в Чемпионате и Первенстве России.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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20:38 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке
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16:22 В уральской столице на ВИЗе обнаружили труп пенсионерки
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14:57 В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
14:38 В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
13:40 В Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом
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