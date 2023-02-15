Лучшие каратисты Урала встретились на татами в Верхней Пышме



Фото: пресс-служба УГМК

– Каратэ, по моему мнению, это не спорт, это – жизнь, искусство, сила мысли, сила духа. Наше всестилевое каратэ – это некий альянс восточных принципов и российской воинской традиции, причем последняя явно преобладает, – считает заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Вадим Иванов, сам являющийся двукратным чемпионом России и многократным призером различных международных первенств по каратэ. – Наша компания всегда поддерживала и поддерживает детский спорт, любые начинания, направленные на развитие и формирование будущего поколения нашей страны.



Фото: пресс-служба УГМК

– Только закончились поединки Чемпионата России по самбо среди юниоров, и сразу же начались областные соревнования по всестилевому каратэ. Посмотрите, на первенство и чемпионат приехало более 450 участников, на трибунах все места заняты болельщиками. Тот темп, который мы задали, вряд ли способен удержать хоть какой-то спортивный объект в России,– говорит Тимур Галлямов.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме второй раз за неделю принял статусные и зрелищные соревнования – Чемпионат и Первенство Свердловской области по всестилевому каратэ. Состязания состоялись при поддержке Уральской горно-металлургической компании.В поединках чемпионата сошлись взрослые мужчины и женщины, в первенстве – юниоры от 6 до 17 лет. В турнире участвуют и начинающие, подающие надежды спортсмены, и действующие члены сборной страны, среди которых призеры первенств УрФО и России последних лет, участники чемпионата мира 2019 года.Всестилевое каратэ — это созданное в 2014 году России объединение школ единоборств, которое сочетает в себе элементы, техники боя разных стилей, а также предполагает ограниченный контакт соперников, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.Неоднократный чемпион России и мира по самбо директор школы спортивной школы единоборств в Верхней Пышме Тимур Галлямов отметил, что наличие в Верхней Пышме прекрасно оснащенного Дворца самбо и единоборств позволяет проводить турниры самого высокого уровня.Во Дворце самбо и единоборств, открытом в Верхней Пышме в 2022 году, созданы все условия для организации тренировочного процесса и соревнований. Здесь есть четыре разминочных зала, медицинский кабинет, кабинеты для допинг-контроля, душевые, раздевалки для спортсменов, пресс-центр, кафе, два зрительских бара, гардероб. В зале соревнований предусмотрено 1000 мест, включая 10 мест для маломобильных зрителей. В спортивном учреждении занимаются и дети, и спортсмены-любители, и профессионалы.Следует отметить, что данные чемпионат и первенство являются отборочными соревнованиями – победа в них дает путевку в сборную Свердловской области для участия в Чемпионате и Первенстве России.