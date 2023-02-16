Возрастное ограничение 18+
ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» второй раз за два дня встречался во Владивостоке с местным «Адмиралом». В отличие от матча накануне, вторая игра завершилась уверенной победой уральцев.
Счёт в матче открыл Алексей Макеев на 11-й минуте первого периода. Результативная передача на счету Кёртиса Волка.
Во втором периоде Стефан Да Коста после ассиста Ника Эберта удвоил преимущество «Автомобилиста» – 0:2.
На восьмой минуте третьего периода нападающий владивостокцев Александр Шевченко отквитал одну шайбу – 1:2. Но «Автомобилист» победу не упустил – на 17-й минуте результативную атаку в большинстве организовали Ник Эберт и Стефан Да Коста, её завершил успешным броском Кёртис Волк. А за две минуты до конца Алексей Макеев упрочил преимущество екатеринбуржцев после передачи Анатолия Голышева — итоговый счёт 1:4. Макеев, к слову, стал самым результативным у «Автомобилиста» в выездной дальневосточной серии – в четырёх матчах против «Амура» и «Адмирала» едва вернувшийся в основу нападающий забросил пять шайб.
Победа позволила «Автомобилисту» набрать 81 очко и вернуться на вторую строчку в таблице Восточной конференции. Первое место по итогам регулярки на Востоке досрочно забронировал казанский «Ак Барс», победивший в параллельном матче в Хабаровске «Амур» со счётом 4:0.
«Адмирал», несмотря на поражение, гарантировал себе участие в Кубке Гагарина – благодаря тому же «Ак Барсу», лишившему «Амур» шансов догнать владивостокцев.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге с уфимским «Салаватом Юлаевым». У команды из Уфы на 1 очко меньше, чем у «Автомобилиста», поэтому итог матча имеет важное турнирное значение для итогового расклада. Игра «Автомобилист» – «Салават Юлаев» состоится 22 февраля в 19:00 по уральскому времени.
Счёт в матче открыл Алексей Макеев на 11-й минуте первого периода. Результативная передача на счету Кёртиса Волка.
Во втором периоде Стефан Да Коста после ассиста Ника Эберта удвоил преимущество «Автомобилиста» – 0:2.
На восьмой минуте третьего периода нападающий владивостокцев Александр Шевченко отквитал одну шайбу – 1:2. Но «Автомобилист» победу не упустил – на 17-й минуте результативную атаку в большинстве организовали Ник Эберт и Стефан Да Коста, её завершил успешным броском Кёртис Волк. А за две минуты до конца Алексей Макеев упрочил преимущество екатеринбуржцев после передачи Анатолия Голышева — итоговый счёт 1:4. Макеев, к слову, стал самым результативным у «Автомобилиста» в выездной дальневосточной серии – в четырёх матчах против «Амура» и «Адмирала» едва вернувшийся в основу нападающий забросил пять шайб.
Победа позволила «Автомобилисту» набрать 81 очко и вернуться на вторую строчку в таблице Восточной конференции. Первое место по итогам регулярки на Востоке досрочно забронировал казанский «Ак Барс», победивший в параллельном матче в Хабаровске «Амур» со счётом 4:0.
«Адмирал», несмотря на поражение, гарантировал себе участие в Кубке Гагарина – благодаря тому же «Ак Барсу», лишившему «Амур» шансов догнать владивостокцев.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге с уфимским «Салаватом Юлаевым». У команды из Уфы на 1 очко меньше, чем у «Автомобилиста», поэтому итог матча имеет важное турнирное значение для итогового расклада. Игра «Автомобилист» – «Салават Юлаев» состоится 22 февраля в 19:00 по уральскому времени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
ХК «Автомобилист» проиграл в Хабаровске
14 февраля 2023
14 февраля 2023
ХК «Автомобилист» проиграл во Владивостоке «Адмиралу»
18 февраля 2023
18 февраля 2023