Возрастное ограничение 18+

ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке

20.38 Воскресенье, 19 февраля 2023
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» второй раз за два дня встречался во Владивостоке с местным «Адмиралом». В отличие от матча накануне, вторая игра завершилась уверенной победой уральцев.

Счёт в матче открыл Алексей Макеев на 11-й минуте первого периода. Результативная передача на счету Кёртиса Волка.

Во втором периоде Стефан Да Коста после ассиста Ника Эберта удвоил преимущество «Автомобилиста» – 0:2.

На восьмой минуте третьего периода нападающий владивостокцев Александр Шевченко отквитал одну шайбу – 1:2. Но «Автомобилист» победу не упустил – на 17-й минуте результативную атаку в большинстве организовали Ник Эберт и Стефан Да Коста, её завершил успешным броском Кёртис Волк. А за две минуты до конца Алексей Макеев упрочил преимущество екатеринбуржцев после передачи Анатолия Голышева — итоговый счёт 1:4. Макеев, к слову, стал самым результативным у «Автомобилиста» в выездной дальневосточной серии – в четырёх матчах против «Амура» и «Адмирала» едва вернувшийся в основу нападающий забросил пять шайб.

Победа позволила «Автомобилисту» набрать 81 очко и вернуться на вторую строчку в таблице Восточной конференции. Первое место по итогам регулярки на Востоке досрочно забронировал казанский «Ак Барс», победивший в параллельном матче в Хабаровске «Амур» со счётом 4:0.

«Адмирал», несмотря на поражение, гарантировал себе участие в Кубке Гагарина – благодаря тому же «Ак Барсу», лишившему «Амур» шансов догнать владивостокцев.

Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге с уфимским «Салаватом Юлаевым». У команды из Уфы на 1 очко меньше, чем у «Автомобилиста», поэтому итог матча имеет важное турнирное значение для итогового расклада. Игра «Автомобилист» – «Салават Юлаев» состоится 22 февраля в 19:00 по уральскому времени.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
ХК «Автомобилист» прервал серию из 14 подряд поражений от команд «Востока»
16 февраля 2023
ХК «Автомобилист» проиграл в Хабаровске
14 февраля 2023
ХК «Автомобилист» в драматичном матче вырвал победу и вышел в плей-офф КХЛ
11 февраля 2023
ХК «Автомобилист» проиграл во Владивостоке «Адмиралу»
18 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:38 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке
17:26 Синоптики предупредили о ночных морозах в Свердловской области
16:22 В уральской столице на ВИЗе обнаружили труп пенсионерки
16:02 В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
14:57 В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
14:38 В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
13:40 В Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом
12:59 Полиция Екатеринбурга обнаружила 13 подростков вне дома в позднее время
12:22 Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на грязную воду
11:01 Крупный пожар произошёл в селе Красноуфимского округа Свердловской области
09:57 В Екатеринбурге ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 16 февраля
20:21 ХК «Автомобилист» проиграл во Владивостоке «Адмиралу»
18:50 В Свердловской области сотрудники УГМК приняли участие в сдаче норм ГТО
16:34 В Екатеринбурге на пикет против повышения тарифов ЖКХ вышли порядка 60 человек
15:52 В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса
15:09 В уральской столице неизвестный облапал 15-летнюю школьницу
14:26 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
13:14 В зоопарке Екатеринбурга выбирают самого красивого самца
12:36 «Победа» возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталию
12:18 Жителя Каменска-Уральского подозревают в краже 500 тысяч из квартиры его подруги
12:05 В Таватуе возбудили уголовное дело из-за нерасселенного аварийного дома
11:12 Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей соблюдать скоростной режим в период снегопадов
10:12 Четырёх человек спасли огнеборцы в двух пожарах в Дегтярске
21:11 Полностью ослепшая после истязаний собака из Алапаевска учится жить без глаз
20:36 Уникальных кукол покажут в екатеринбургском креативном кластере «Л52»
19:59 «Лада» прилегла «отдохнуть» посреди одной из самых оживлённых улиц Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
11:37 В Уфе осудили жену военкома, бравшего взятки за освобождение от армии
18:06 Ростехнадзор расследует ЧП на заводе в Чапаевске, где после взрыва погиб человек
17:36 В Орловской области начальнику УГИБДД предъявлено обвинение по трем статьям УК
16:29 ТАСС: у задержанного на вокзале в Москве обнаружили несколько мин и взрывное устройство
16:22 Исследование: высокая зарплата не обязательно соответствует высокому интеллекту
15:29 В Госдуме предложили регулярно тестировать депутатов и сенаторов на наркотики
14:45 СМИ: у Курского вокзала задержан мужчина с «предметами, похожими на гранаты Ф-1»
14:03 МЧС: при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека
13:42 Челябинский депутат получил 9 лет строгого режима по делу о взятке ноутбуками
12:37 МЧС: пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку
12:07 Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области
11:43 В ГД заявили, что заменять иностранные слова в русском языке будут не раньше 2025 года
11:08 Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч
18:36 Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
16:55 СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
15:55 В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
15:26 СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
15:12 В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
14:35 СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
13:22 В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
12:24 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
12:14 Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
11:31 В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
17:33 В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей
16:25 Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией»
15:53 Парфенов: у 15 депутатов ГД перед посланием Путина выявили коронавирус
Все новости России и мира
20:38 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке
17:26 Синоптики предупредили о ночных морозах в Свердловской области
16:22 В уральской столице на ВИЗе обнаружили труп пенсионерки
16:02 В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
14:57 В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
14:38 В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
13:40 В Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом
12:59 Полиция Екатеринбурга обнаружила 13 подростков вне дома в позднее время
12:22 Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на грязную воду
11:01 Крупный пожар произошёл в селе Красноуфимского округа Свердловской области
09:57 В Екатеринбурге ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 16 февраля
20:21 ХК «Автомобилист» проиграл во Владивостоке «Адмиралу»
18:50 В Свердловской области сотрудники УГМК приняли участие в сдаче норм ГТО
16:34 В Екатеринбурге на пикет против повышения тарифов ЖКХ вышли порядка 60 человек
15:52 В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса
15:09 В уральской столице неизвестный облапал 15-летнюю школьницу
14:26 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
13:14 В зоопарке Екатеринбурга выбирают самого красивого самца
12:36 «Победа» возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталию
12:18 Жителя Каменска-Уральского подозревают в краже 500 тысяч из квартиры его подруги
12:05 В Таватуе возбудили уголовное дело из-за нерасселенного аварийного дома
11:12 Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей соблюдать скоростной режим в период снегопадов
10:12 Четырёх человек спасли огнеборцы в двух пожарах в Дегтярске
21:11 Полностью ослепшая после истязаний собака из Алапаевска учится жить без глаз
20:36 Уникальных кукол покажут в екатеринбургском креативном кластере «Л52»
20:19 При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK