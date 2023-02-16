ХК «Автомобилист» проиграл во Владивостоке «Адмиралу»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В регулярном чемпионате КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» сегодня проводил очередной матч в рамках своей выездной дальневосточной серии. Соперником екатеринбуржцев был владивостокский «Адмирал». В предыдущей игре екатеринбургский клуб впервые за 15 матчей смог одержать победу над командой из Восточной конференции, но в этот раз вновь потерпел поражение от представителя «Востока».В первом периоде «Автомобилист» дважды оставался в меньшинстве – за игру высоко поднятой клюшкой арбитр удалял Анатолия Голышева и Григория Белоусова. Оба раза екатеринбуржцы выстояли, но вскоре пропустили в равных составах – Дмитрий Сидляров вывел хозяев вперёд – 1:0.Во втором периоде на 14-й минуте «Адмирал» сумел реализовать большинство и удвоил преимущество команды из Владивостока – на второй перерыв команды ушли при счёте 2:0.За пять с небольшим минут до конца третьего периода уже «Автомобилист» забросил в меньшинстве, сократив разницу в счёте – гол на счету Брукса Мэйсека. Но большего екатеринбуржцам сделать не удалось – Николай Заварухин снял вратаря, но за 42 секунды до конца матча «Адмирал» забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт — 3:1.Победа позволила «Адмиралу» практически гарантировать себе место в Розыгрыше Кубке Гагарина – команде из Владивостока для этого осталось набрать одно очко в четырёх матчах. «Автомобилист» уже себе участие в плей-офф гарантировал, но может занять в турнирной таблице «Востока» места с первого по шестое. Для первого, правда, нужно, чтобы «Ак Барс» проиграл все оставшиеся матчи в основное время, что крайне маловероятно. Так что лучшим итогом для «Автомобилиста», лидировавшего большую часть сезона в Восточной конференции, может стать второе место. Винить в потере лидерства «шофёры» могут только себя – в 10 последних матчах «Автомобилист» набрал всего 9 очков, что является худшим, 11-м результатом за этот отрезок среди всех клубов Востока.Свой следующий матч «Автомобилист» и «Адмирал» вновь проведут между собой во Владивостоке – игра состоится уже завтра 19 февраля.