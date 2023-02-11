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В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
Общество
Фото: Екатеринбургская городская дума
В единственной школе №98 в посёлке Садовый на окраине Екатеринбурга дети вынуждены учиться в тёплой одежде из-за холодных классов. Трогать батареи приезжали даже депутаты городской думы, сообщили в пресс-службе ЕГД.
Среди депутатов, приехавших проверять батареи, также был спикер гордумы Игорь Володин, который недавно признавался в своих способностях видеть ауры и лечить руками. По итогам выезда он рассказал, что один из холодных кабинетов сейчас не используется, а во втором стоят обогреватели.
В департаменте образования администрации Екатеринбурга объяснили, что в 2019 году в школе поменяли всю систему отопления, которая, как утверждается, сейчас работает исправно. Тем не менее, некоторые классы остаются холодными, поэтому школе обещают утеплить фасады в период летних каникул.
На данный момент в единственной школе в Садовом учатся 459 детей.
Среди депутатов, приехавших проверять батареи, также был спикер гордумы Игорь Володин, который недавно признавался в своих способностях видеть ауры и лечить руками. По итогам выезда он рассказал, что один из холодных кабинетов сейчас не используется, а во втором стоят обогреватели.
В департаменте образования администрации Екатеринбурга объяснили, что в 2019 году в школе поменяли всю систему отопления, которая, как утверждается, сейчас работает исправно. Тем не менее, некоторые классы остаются холодными, поэтому школе обещают утеплить фасады в период летних каникул.
На данный момент в единственной школе в Садовом учатся 459 детей.
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