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Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга рассчитывает, что первая партия трехсекционных трамваев поступит в уральской столицу в конце июня 2023 года. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Как отмечает Орлов, к концу этого года планируется запустить трамвайную линию в Академический район. В связи с этим необходимо решить задачу обеспечения парка.
Ранее Орлов сообщал, что один трамвай стоит около 150 миллионов рублей, а для обслуживания новой линии, которую готовятся запустить в ноябре, потребуется минимум 20 вагонов. Для покупки новых трамваев необходимо около трех миллиардов рублей.
Как отмечает Орлов, к концу этого года планируется запустить трамвайную линию в Академический район. В связи с этим необходимо решить задачу обеспечения парка.
«Мы активно работаем по этой теме с федеральными институтами развития. Я на прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-резидентов. Как раз эти вопросы обсуждали. Варианты решения этой сложнейшей задачи уже есть», – рассказал мэр.
Ранее Орлов сообщал, что один трамвай стоит около 150 миллионов рублей, а для обслуживания новой линии, которую готовятся запустить в ноябре, потребуется минимум 20 вагонов. Для покупки новых трамваев необходимо около трех миллиардов рублей.
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