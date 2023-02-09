Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом

«Мы активно работаем по этой теме с федеральными институтами развития. Я на прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-резидентов. Как раз эти вопросы обсуждали. Варианты решения этой сложнейшей задачи уже есть», – рассказал мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости