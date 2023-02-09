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Плата за капремонт в Свердловской области могла вырасти на 57%
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ежемесячный платеж за капитальный ремонт в Свердловской области мог вырасти на 57%, но власти выбрали более «щадящий» вариант. Об этом во время брифинга заявил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.
По словам Смирнова, резкое повышение платы за капремонт на 41% связан с тем, что из-за законодательных ограничений власти, несмотря на потребность, не могли постепенно повышать стоимость. Ранее действовало постановление правительства РФ, которое позволяло устанавливать ставки раз в три года, а в течение этого периода могла проводиться ежегодная индексация не более чем на 4%.
Николай Смирнов заявил, что теперь ставки будут устанавливаться ежегодно, поэтому подобного резкого роста не ожидается.
Министр отметил, что плата за капремонт в Свердловской области, если ее рассчитывать по индексам, установленным Минстроем РФ, должна была вообще составить 57%.
Во время брифинга Смирнов также затронул тему роста цен на электричество. Он посоветовал свердловчанам меньше находиться дома, чтобы экономить на электричестве и получать квитанции за коммуналку с суммой поменьше.
По словам Смирнова, резкое повышение платы за капремонт на 41% связан с тем, что из-за законодательных ограничений власти, несмотря на потребность, не могли постепенно повышать стоимость. Ранее действовало постановление правительства РФ, которое позволяло устанавливать ставки раз в три года, а в течение этого периода могла проводиться ежегодная индексация не более чем на 4%.
Николай Смирнов заявил, что теперь ставки будут устанавливаться ежегодно, поэтому подобного резкого роста не ожидается.
«Это необходимо и для того, чтобы контролировать стоимость строительных материалов, а также их необходимое количество для проведения капремонта. Допустим, через четыре года у нас будет два-три года, когда мы не будем заменять лифты. Зачем тогда в ставке на капремонт учитывать стоимость лифтов?», – заявил Смирнов.
Министр отметил, что плата за капремонт в Свердловской области, если ее рассчитывать по индексам, установленным Минстроем РФ, должна была вообще составить 57%.
«Фонд капитального ремонта Свердловской области заказал расчет индексов на капитальный ремонт в Уральском центре ценообразования экономики и строительства. Когда посчитали индексы, оказалось, что можно на текущий год снизить с 57 % до 41 %, и мы выбрали наиболее низкую ставку. Это самый щадящий вариант», – считает министр.
Во время брифинга Смирнов также затронул тему роста цен на электричество. Он посоветовал свердловчанам меньше находиться дома, чтобы экономить на электричестве и получать квитанции за коммуналку с суммой поменьше.
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