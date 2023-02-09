Плата за капремонт в Свердловской области могла вырасти на 57%

«Это необходимо и для того, чтобы контролировать стоимость строительных материалов, а также их необходимое количество для проведения капремонта. Допустим, через четыре года у нас будет два-три года, когда мы не будем заменять лифты. Зачем тогда в ставке на капремонт учитывать стоимость лифтов?», – заявил Смирнов.

«Фонд капитального ремонта Свердловской области заказал расчет индексов на капитальный ремонт в Уральском центре ценообразования экономики и строительства. Когда посчитали индексы, оказалось, что можно на текущий год снизить с 57 % до 41 %, и мы выбрали наиболее низкую ставку. Это самый щадящий вариант», – считает министр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости