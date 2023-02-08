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Сотрудникам екатеринбургской больницы не доплачивали за работу во вредных условиях
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Центральной городской клинической больнице №6 в Екатеринбурге сотрудникам не доплачивали за работу во вредных условиях и не давали дополнительные отпуска. В ситуацию вмешалась прокуратура.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки с привлечением Федерации профсоюзов Свердловской области выявили, что в больнице не оценивался фактор, оказывающий вредное воздействие на организм медиков во время работы.
В результате работники были лишены денежной доплаты за работу во вредных условиях труда, права на дополнительные ежегодный оплачиваемый отпуск и права на получение молока, что является нарушением требований законодательства.
Прокуратура внесла представление главному врачу ЦГКБ №6. После этого в лечебном учреждении провели специальную оценку условий труда. 96 медицинским работникам доплатили свыше 71 тысячи рублей за работу во вредных условиях. Также теперь работникам предоставляется молоко, а с медиками заключены дополнительные соглашения о предоставлении права на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск на семь дней.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что пациентам больниц «приписывают» медицинские услуги, которые им на самом деле не оказывали. Такой случай произошел и ЦГКБ №6.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки с привлечением Федерации профсоюзов Свердловской области выявили, что в больнице не оценивался фактор, оказывающий вредное воздействие на организм медиков во время работы.
В результате работники были лишены денежной доплаты за работу во вредных условиях труда, права на дополнительные ежегодный оплачиваемый отпуск и права на получение молока, что является нарушением требований законодательства.
Прокуратура внесла представление главному врачу ЦГКБ №6. После этого в лечебном учреждении провели специальную оценку условий труда. 96 медицинским работникам доплатили свыше 71 тысячи рублей за работу во вредных условиях. Также теперь работникам предоставляется молоко, а с медиками заключены дополнительные соглашения о предоставлении права на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск на семь дней.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что пациентам больниц «приписывают» медицинские услуги, которые им на самом деле не оказывали. Такой случай произошел и ЦГКБ №6.
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