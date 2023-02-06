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Похолодание ожидается в Свердловской области к концу недели
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области во второй половине недели ожидается похолодание. Температура будет на 2°С ниже нормы. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
В ближайшие дни погода в регионе существенно не изменится. В отдельных районах вероятен небольшой снег. Температура ночью -9…-14°С, на севере области -20°С, днем -3…-8°С.
К концу рабочей недели ожидается похолодание. 16-20 февраля температура воздуха будет ниже нормы на 2°С. Ночью -14…-19°С, при прояснении -23°С, днем -5…-10°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
В ближайшие дни погода в регионе существенно не изменится. В отдельных районах вероятен небольшой снег. Температура ночью -9…-14°С, на севере области -20°С, днем -3…-8°С.
К концу рабочей недели ожидается похолодание. 16-20 февраля температура воздуха будет ниже нормы на 2°С. Ночью -14…-19°С, при прояснении -23°С, днем -5…-10°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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