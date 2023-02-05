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В Свердловской области ожидаются небольшой снег
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется холодная погода. Также синоптики обещают в начале следующей недели небольшие осадки в виде снега.
В понедельник, 13 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -9…-14°C, в горах и низинах до -19°C. Днём -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днём -1…-6°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -2…-4°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В среду, 15 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -10…-15°C, при прояснении до -20°C. Днём -3…-8°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м
/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -5…-7°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 13 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -9…-14°C, в горах и низинах до -19°C. Днём -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днём -1…-6°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -2…-4°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В среду, 15 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -10…-15°C, при прояснении до -20°C. Днём -3…-8°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м
/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -5…-7°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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