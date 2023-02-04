Неизвестный жестоко расправился с бездомной собакой в Первоуральске

«Она жила по улице Слесарей, все её подкармливали, никого за все 3 года ни разу не кусала, только лаяла на незнакомых и не любила велосипедистов»,



– приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Первоуральск».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости