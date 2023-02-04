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Неизвестный жестоко расправился с бездомной собакой в Первоуральске
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске в посёлке Ельничном неизвестный жестоко расправился с бездомной собакой, связав ей передние лапы. По словам очевидца, нашедшего собаку, погибшую звали Боня. Она была любимицей местных жителей.
Напомним, что в начале января в селе Арамашево в муниципальном образовании Алапаевском Свердловской области неизвестный расстрелял несколько собак.
«Она жила по улице Слесарей, все её подкармливали, никого за все 3 года ни разу не кусала, только лаяла на незнакомых и не любила велосипедистов»,
– приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Первоуральск».
– приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Первоуральск».
Напомним, что в начале января в селе Арамашево в муниципальном образовании Алапаевском Свердловской области неизвестный расстрелял несколько собак.
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