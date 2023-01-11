В свердловском селе Арамашево неизвестный расстрелял трёх собак





– рассказал местный житель. «Артём сбежал со двора частного дома 28 декабря. Он был дворнягой и периодически срывался с цепи и убегал, но всегда возвращался. А тут его несколько дней не было. 2 января, мы забеспокоились. Я пошёл искать его на поле, в районе улицы Пушкарева»,





– объяснил мужчина. «Ни одного тела животного не было. И мне кажется, что умирающую собаку просто задавили грейдером. Участковый сказал, что здесь расчистили местность, чтобы сделать хранилище дров. Хотя, это показалось мне странным, этот пустырь был никому нужен. В сугробе мы откопали только тело моей собаки. Два других трупа так и не нашли»,





– сообщили в МО МВД «Алапаевский». «Участковый проводит обход, чтобы установить свидетелей инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель села Арамашево в муниципальном образовании Алапаевском Свердловской области сообщил о появлении живодёра в окрестностях его дома. В начале января он обнаружил своего пса застреленным вместе с двумя другими собаками, одна из которых, с его слов, была ещё жива.Как рассказал хозяин погибшего животного порталу «КП-Екатеринбург», его питомец периодически сбегал со двора частного дома, но всегда возвращался, встречая жену местного жителя с работы. Однако в последний раз его пёс не возвращался слишком долго и супруги забеспокоились.В тот день спустя несколько часов поисков мужчина нашёл своего любимца мертвым, а в нескольких метров от него лежал ещё один труп собаки. Ещё чуть подальше он заметил ещё одну особь, которая была живой, но скулила от ранения в лапу. Надеясь спасти её, он побежал домой, чтобы взять сани, одеяло и еду.Мужчина заверил журналистам, что позвонил в дежурную часть по пути домой, а когда вернулся назад уже с санками, то место, где были собаки, уже было расчищено грейдером.В полиции, со слов владельца погибшего животного, у него отказались принимать фото и видеоматериалы и рекомендовали отправить тело питомца на экспертизу в Екатеринбург.В пресс-группе полиции Алапаевска изданию опровергли информацию о том, что участковый не отреагировал на заявление жителя села Арамашево об отстреле собаки, и заявили, что полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают причину гибели животного.