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Жители Нижнего Тагила с Уральского проспекта пожаловались на отсутствие ремонта в подъезде
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
Жильцы дома №32 по Уральскому проспекту в Нижнем Тагиле пожаловались на свою управляющую компанию. По словам одного из жителей, УК «Стройсервис» два года обещает сделать косметический ремонт в подъезде.
С его слов, он переехал в этот дома два года назад. Вид подъезда оставлял желать лучшего, поэтому он сразу спросил управляющую компанию, когда будут ремонт. Тогда ему пообещали ремонт летом 2021 года. Однако, по словам мужчины, с того момента УК даже не побелила стены, чтобы избавить от надписей.
Фотографиями подъезда неравнодушный тагильчанин поделился с сообществом «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что в Свердловской области подорожал капитальный ремонт. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов объяснил это ростом стоимости на строительные материалы.
С его слов, он переехал в этот дома два года назад. Вид подъезда оставлял желать лучшего, поэтому он сразу спросил управляющую компанию, когда будут ремонт. Тогда ему пообещали ремонт летом 2021 года. Однако, по словам мужчины, с того момента УК даже не побелила стены, чтобы избавить от надписей.
Фотографиями подъезда неравнодушный тагильчанин поделился с сообществом «Инцидент Екатеринбург».
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
«Нас там уже 2 года все "завтраками кормят" насчёт ремонта в подъезде! Уверили, что сделают летом 2021 года. Свежо предание, как говорится. Ну, за такие деньжища, что с людей гребут, они же даже элементарно стены в подъезда побелить не могут»,
– приводят слова местного жителя в паблике.
Напомним, что в Свердловской области подорожал капитальный ремонт. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов объяснил это ростом стоимости на строительные материалы.
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