Жители Нижнего Тагила с Уральского проспекта пожаловались на отсутствие ремонта в подъезде

Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте

– приводят слова местного жителя в паблике.

«Нас там уже 2 года все "завтраками кормят" насчёт ремонта в подъезде! Уверили, что сделают летом 2021 года. Свежо предание, как говорится. Ну, за такие деньжища, что с людей гребут, они же даже элементарно стены в подъезда побелить не могут»,