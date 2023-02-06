Свердловские ветеринары прогнозируют рост случаев бешенства среди животных

«Бешенство – цикличное заболевание. В 2016 году регистрировали порядка 70 случаев, потом был спад, в 2021 году – 9 случаев. В 2022 году – 28 случаев, сегодня на 2023 год уже 8. Скорее всего, будет продолжать расти число заражений», – заявил Трушкин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости