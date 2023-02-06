Возрастное ограничение 18+
Свердловские ветеринары прогнозируют рост случаев бешенства среди животных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор областного департамента ветеринарии области Евгений Трушкин сегодня на пресс-конференции заявил, что в Свердловской области продолжит расти число больных бешенством животных.
Глава департамента отметил, что сейчас карантин по бешенству объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском и Белоярском городских округах, а также в Байкаловском районе.
Ранее мы писали, что карантин по бешенству также ввели в природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе.
«Бешенство – цикличное заболевание. В 2016 году регистрировали порядка 70 случаев, потом был спад, в 2021 году – 9 случаев. В 2022 году – 28 случаев, сегодня на 2023 год уже 8. Скорее всего, будет продолжать расти число заражений», – заявил Трушкин.
Глава департамента отметил, что сейчас карантин по бешенству объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском и Белоярском городских округах, а также в Байкаловском районе.
Ранее мы писали, что карантин по бешенству также ввели в природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 380 человек
08 февраля 2023
08 февраля 2023
В Свердловской области выявили 356 случаев коронавируса
04 февраля 2023
04 февраля 2023
В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
07 февраля 2023
07 февраля 2023