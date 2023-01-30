За выходные в Екатеринбурге задержали 19 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 3 по 5 февраля автоинспекторы проводили массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено 14 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – пять водителей. Еще семь автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, автоинспекторы задержали семь автомобилистов, не имеющих водительского удостоверения, и трех водителей, лишенных права управления ТС.