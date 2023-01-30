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За выходные в Екатеринбурге задержали 19 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 3 по 5 февраля автоинспекторы проводили массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено 14 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – пять водителей. Еще семь автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, автоинспекторы задержали семь автомобилистов, не имеющих водительского удостоверения, и трех водителей, лишенных права управления ТС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено 14 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – пять водителей. Еще семь автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, автоинспекторы задержали семь автомобилистов, не имеющих водительского удостоверения, и трех водителей, лишенных права управления ТС.
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