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В соревнованиях «Лед надежды нашей» приняли участие более семи тысяч свердловчан
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В 22 городах Свердловской области 4 февраля прошли ежегодные всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей 2023». Участия в состязания приняли более семи тысяч человек.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, главный старт соревнований состоялся на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. В забеге участвовали команды ветеранов спорта, студентов и жителей восьми районов города.
Во встречной эстафете среди ветеранов спорта одержала победу команда Анатолия Меденникова с итоговым результатом 1.14,30. Второе место заняла команда Жанны Караваевой, а третье – команда Андрея Боброва.
Среди вузов Екатеринбурге второй год подряд побеждает команда Российского государственного профессионально-педагогического университета. На втором месте оказалась команда Уральского государственного экономического университета, на третьем – команда РГППУ.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, главный старт соревнований состоялся на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. В забеге участвовали команды ветеранов спорта, студентов и жителей восьми районов города.
Во встречной эстафете среди ветеранов спорта одержала победу команда Анатолия Меденникова с итоговым результатом 1.14,30. Второе место заняла команда Жанны Караваевой, а третье – команда Андрея Боброва.
Среди вузов Екатеринбурге второй год подряд побеждает команда Российского государственного профессионально-педагогического университета. На втором месте оказалась команда Уральского государственного экономического университета, на третьем – команда РГППУ.
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