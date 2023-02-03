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В соревнованиях «Лед надежды нашей» приняли участие более семи тысяч свердловчан

15.26 Понедельник, 6 февраля 2023
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В 22 городах Свердловской области 4 февраля прошли ежегодные всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей 2023». Участия в состязания приняли более семи тысяч человек.

Как рассказали в департаменте информполитики региона, главный старт соревнований состоялся на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. В забеге участвовали команды ветеранов спорта, студентов и жителей восьми районов города.

Во встречной эстафете среди ветеранов спорта одержала победу команда Анатолия Меденникова с итоговым результатом 1.14,30. Второе место заняла команда Жанны Караваевой, а третье – команда Андрея Боброва.

Среди вузов Екатеринбурге второй год подряд побеждает команда Российского государственного профессионально-педагогического университета. На втором месте оказалась команда Уральского государственного экономического университета, на третьем – команда РГППУ.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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16:23 В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
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