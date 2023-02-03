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Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на этой неделе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В середине этой недели в Свердловской области ожидается потепление до -2°С, но уже к выходным похолодает. Возможен небольшой снег.
Главный синоптик региона Галина Шепоренко рассказала, что заметных изменений в погоде с началом февраля не произошло. В ближайшие двое суток погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер слабый, существенных осадков не ожидается. Ночью -12…-17°С, в горах и низинах до -24°С, днем -5…-10°С.
В середине недели – 8-9 февраля – на Урал переместится атмосферный фронт. Температура воздуха поднимется ночью до -8…-13°С, днем -2…-7°С.
В выходные осадков ожидается немного, лишь местами вероятен небольшой снег. 12-13 февраля ночью будет -15…20°С, днем -7…-12°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
Главный синоптик региона Галина Шепоренко рассказала, что заметных изменений в погоде с началом февраля не произошло. В ближайшие двое суток погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер слабый, существенных осадков не ожидается. Ночью -12…-17°С, в горах и низинах до -24°С, днем -5…-10°С.
В середине недели – 8-9 февраля – на Урал переместится атмосферный фронт. Температура воздуха поднимется ночью до -8…-13°С, днем -2…-7°С.
В выходные осадков ожидается немного, лишь местами вероятен небольшой снег. 12-13 февраля ночью будет -15…20°С, днем -7…-12°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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