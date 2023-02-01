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Погода в Свердловской области сохраняется морозной
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, погода в Свердловской области сохраняется морозной. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега.
В понедельник, 6 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -12…-17°C, в горах и низинах -20…-25°C. Днём -5…-10°C, в горах до -15°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -13…-15°C, днём -5…-7°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 7 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°C, в горах -21…-26°C. Днём -7…-12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -11…-13°C, днём -7…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 8 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём до умеренного. Ночью -14…-19°C, при прояснении до -24°C. Днём -6…-11°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -14…-16°C, днём -8…-10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 6 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -12…-17°C, в горах и низинах -20…-25°C. Днём -5…-10°C, в горах до -15°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -13…-15°C, днём -5…-7°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 7 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°C, в горах -21…-26°C. Днём -7…-12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -11…-13°C, днём -7…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 8 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём до умеренного. Ночью -14…-19°C, при прояснении до -24°C. Днём -6…-11°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -14…-16°C, днём -8…-10°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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