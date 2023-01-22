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Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 249 случаев коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 229 заболевших. Всего было зарегистрировано 568 147 случаев.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 131 человек. За всё время пандемии вылечилось 553 779 жителей региона.
Смертей среди больных коронавирусом за прошедший день не было. За весь период пандемии, по данным на 29 января, было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 131 человек. За всё время пандемии вылечилось 553 779 жителей региона.
Смертей среди больных коронавирусом за прошедший день не было. За весь период пандемии, по данным на 29 января, было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.
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