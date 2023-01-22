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Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

15.40 Воскресенье, 29 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 249 случаев коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 229 заболевших. Всего было зарегистрировано 568 147 случаев.

Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 131 человек. За всё время пандемии вылечилось 553 779 жителей региона.

Смертей среди больных коронавирусом за прошедший день не было. За весь период пандемии, по данным на 29 января, было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:24 В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
15:40 Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
14:50 В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
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11:26 Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе
10:18 Два человека погибли в аварии на свердловской трассе
03:29 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов
18:18 В Бисерти детям приходится добираться до школы в темноте
17:22 В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
17:19 Путину предложили ввести сухой закон в трёх регионах Урала
16:52 В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина
15:53 Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 56 тысяч рублей
14:56 В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса
14:11 В Новолялинскую колонию пытались пронести в сигаретах 13 сим-карт
12:52 СК проводит проверку после сообщения об аварийном жилье в Николо-Павловском
11:46 Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
11:01 При пожаре в селе Невьянского городского округа сгорел частный дом
10:00 СК начал проверку после обнаружения фрагмента катетера в сердце новорождённой в Екатеринбурге
22:34 ХК «Автомобилист» уступил на своей площадке «Нефтехимику» из Нижнекамска
21:21 Ельцин Центр готовится отметить день рождения первого президента РФ
20:53 Память «дятловцев» увековечат плитой у УрФУ и музеем в Интернете
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