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В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса

14.56 Суббота, 28 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувший день в Свердловской области зафиксировали 229 случаев коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 210 заболевших. За всё время коронавирус подтвердился у 567 898 человек.

По данным на 28 января, выписано из больниц по выздоровлению 125 человек. Всего вылечилось 553 648 пациентов.

Смертей за последние сутки зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:35 В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на прохожую
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16:54 Участок автодороги в Свердловской области перекрыли из-за ДТП с бетономешалкой
16:26 Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
15:55 В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина
15:21 Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга оставлен в СИЗО
14:54 Экс-схиигумена Сергия приговорили к 7 годам колонии по делу об экстремизме
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