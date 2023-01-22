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В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувший день в Свердловской области зафиксировали 229 случаев коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 210 заболевших. За всё время коронавирус подтвердился у 567 898 человек.
По данным на 28 января, выписано из больниц по выздоровлению 125 человек. Всего вылечилось 553 648 пациентов.
Смертей за последние сутки зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.
По данным на 28 января, выписано из больниц по выздоровлению 125 человек. Всего вылечилось 553 648 пациентов.
Смертей за последние сутки зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.
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