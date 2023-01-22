В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувший день в Свердловской области зафиксировали 229 случаев коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 210 заболевших. За всё время коронавирус подтвердился у 567 898 человек.По данным на 28 января, выписано из больниц по выздоровлению 125 человек. Всего вылечилось 553 648 пациентов.Смертей за последние сутки зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 917 летальных исходов.