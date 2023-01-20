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Память «дятловцев» увековечат плитой у УрФУ и музеем в Интернете
Общество
Фото Антона Каптелова
На уходящей неделе исследователи тайны гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова и хранители памяти о так и не вернувшихся из похода студентах сделали несколько интересных сообщений. Во время пресс-конференции они поделились планами на ближайшее будущее.
Прежде всего, согласно словам профессора Уральского федерального университета, мастера спорта СССР по туризму Петра Бартоломея, возле вуза в скором времени появится памятная плита «дятловцам», учившимся в УПИ (который в новом тысячелетии вошёл в состав УрФУ). Сейчас решается вопрос с финансированием этого проекта. Средства на изготовление и установку «дятловской» плиты инициаторы надеются получить с продажи книг Сергея Согрина, участника поисковой операции 1959-го года. Какую-то часть расходов готов взять на себя вуз.
Кроме того, в планах у «Фонда памяти группы Дятлова» создание музея, но не простого, а виртуального. Его «залами» станут страницы специального сайта, а экспонатами — отсканированные документы, оцифрованные архивные фото и отснятые артефакты, которые до последнего времени хранились у Юрия Кунцевича, умершего в 2021-м году от последствий коронавируса.
Прежде всего, согласно словам профессора Уральского федерального университета, мастера спорта СССР по туризму Петра Бартоломея, возле вуза в скором времени появится памятная плита «дятловцам», учившимся в УПИ (который в новом тысячелетии вошёл в состав УрФУ). Сейчас решается вопрос с финансированием этого проекта. Средства на изготовление и установку «дятловской» плиты инициаторы надеются получить с продажи книг Сергея Согрина, участника поисковой операции 1959-го года. Какую-то часть расходов готов взять на себя вуз.
Кроме того, в планах у «Фонда памяти группы Дятлова» создание музея, но не простого, а виртуального. Его «залами» станут страницы специального сайта, а экспонатами — отсканированные документы, оцифрованные архивные фото и отснятые артефакты, которые до последнего времени хранились у Юрия Кунцевича, умершего в 2021-м году от последствий коронавируса.
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