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Один из поисковиков считает все белые пятна в деле «дятловцев» заполненными
Общество
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Перевал Дятлова
В конце прошлой неделе на канале «Перевал Дятлова» в YouTube появилось видео, в котором Сергей Согрин поясняет, почему считает все белые пятна в деле «дятловцев» заполненными. Сам он много в 1959-м году участвовал в поисках погибшей группы походников под руководством Игоря Дятлова и склоняется к так называемой «ракетной» версии.
Согласно этой версии, Игорь Дятлов и восемь его спутников погибли в результате неудачного испытания некоей ракеты, которая упала в той местности, где «дятловцам» не посчастливилось разбить палатку для ночлега. Якобы, падение ракеты выгнало походников из палатки на мороз, а пролившиеся остатки топлива отравили их организмы.
Версия эта, как и практически все остальные, оставляла без ответов многие вопросы, связанные с обстоятельствами произошедшего на горном перевале, впоследствии названного по фамилии руководителя похода. Кроме того, её противники находили веские аргументы, оспаривающие возможность такого стечения обстоятельств. В частности, указывалось на слишком большое расстояние до перевала Дятлова от всех испытательных полигонов, откуда теоретически могла «сбежать» ракета. Отсутствие следов «разлившегося топлива» тоже разбивало «ракетную версию» в пух и прах.
Однако, в своём новом видео Сергей Согрин заявляет, что все вопросы и нестыковки сняты. Он ссылается на выступление инженера Вадима Скибинского, которое имело место на последней конференции в Екатеринбурге, посвящённой трагедии 63-летней давности. Скибинский в своих изысканиях нашёл и полигон, с которого ракета вполне могла долететь до перевала Дятлова, и объяснение тому, почему на снегу не обнаружили следов топлива, и даже тому, как в сильный мороз ноги убегающих от палатки людей оставили такие отпечатки, словно снег в тот момент был рыхлый и липкий. Тезисно: снег подтопили реагенты, ракета летела со стартовой площадки в посёлке Полярном, а марка у неё была Р-12. Подробнее — в самом видео Сергея Согрина.
Сергей Согрин родился в 1937-м году в Китае. В 10-летнем возрасте вернулся с родителями в СССР. Выпускник Уральского политехнического института по специальности «металлургические печи». В 1959-м году принимал самое активное участие в поисках пропавших студентов УПИ. Недавно издал очередную книгу, посвящённую «дятловцам».
Согласно этой версии, Игорь Дятлов и восемь его спутников погибли в результате неудачного испытания некоей ракеты, которая упала в той местности, где «дятловцам» не посчастливилось разбить палатку для ночлега. Якобы, падение ракеты выгнало походников из палатки на мороз, а пролившиеся остатки топлива отравили их организмы.
Версия эта, как и практически все остальные, оставляла без ответов многие вопросы, связанные с обстоятельствами произошедшего на горном перевале, впоследствии названного по фамилии руководителя похода. Кроме того, её противники находили веские аргументы, оспаривающие возможность такого стечения обстоятельств. В частности, указывалось на слишком большое расстояние до перевала Дятлова от всех испытательных полигонов, откуда теоретически могла «сбежать» ракета. Отсутствие следов «разлившегося топлива» тоже разбивало «ракетную версию» в пух и прах.
Однако, в своём новом видео Сергей Согрин заявляет, что все вопросы и нестыковки сняты. Он ссылается на выступление инженера Вадима Скибинского, которое имело место на последней конференции в Екатеринбурге, посвящённой трагедии 63-летней давности. Скибинский в своих изысканиях нашёл и полигон, с которого ракета вполне могла долететь до перевала Дятлова, и объяснение тому, почему на снегу не обнаружили следов топлива, и даже тому, как в сильный мороз ноги убегающих от палатки людей оставили такие отпечатки, словно снег в тот момент был рыхлый и липкий. Тезисно: снег подтопили реагенты, ракета летела со стартовой площадки в посёлке Полярном, а марка у неё была Р-12. Подробнее — в самом видео Сергея Согрина.
Сергей Согрин родился в 1937-м году в Китае. В 10-летнем возрасте вернулся с родителями в СССР. Выпускник Уральского политехнического института по специальности «металлургические печи». В 1959-м году принимал самое активное участие в поисках пропавших студентов УПИ. Недавно издал очередную книгу, посвящённую «дятловцам».
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