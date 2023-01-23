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Слепую собаку подбросили в первоуральский приют «Мишутка»
Общество
Скриншот видео от АНО Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
Представители Центра помощи бездомным животным «Мишутка» сообщили, что в их приют для бездомных животных подбросили взрослую слепую собаку. Как выяснилось, так от неё избавились хозяева одной из передержек.
Собаку обнаружили возле территории первоуральского приюта. Это 7-летняя девочка, слепая от рождения. Как удалось выяснить представителям «Мишутки», до последнего времени Снежа (так зовут подкидыша) содержалась на передержке в посёлке Прохладный. Когда на содержание собаки перестали поступать деньги на счёт держателей передержки, от неё решили избавиться. Вместе с собакой возле приюта оставили два мешка сухого корма.
«Ладно, хоть додумались привезти в приют, а не где-то в лесу привязали», — делится переживаниями основательница приюта Ольга Бабанина. И предлагает связаться с «Мишуткой» желающих взять слепую собачку к себе под опеку. Пока же подкидышу в спешном порядке достраивают вольер, который первоначально предназначался другой собаке.
Как профинансировать строительство вольера для Снежи и как помочь «Мишутке» в их благородном деле, можно узнать в ВК-группе Центра помощи бездомным животным.
Собаку обнаружили возле территории первоуральского приюта. Это 7-летняя девочка, слепая от рождения. Как удалось выяснить представителям «Мишутки», до последнего времени Снежа (так зовут подкидыша) содержалась на передержке в посёлке Прохладный. Когда на содержание собаки перестали поступать деньги на счёт держателей передержки, от неё решили избавиться. Вместе с собакой возле приюта оставили два мешка сухого корма.
«Ладно, хоть додумались привезти в приют, а не где-то в лесу привязали», — делится переживаниями основательница приюта Ольга Бабанина. И предлагает связаться с «Мишуткой» желающих взять слепую собачку к себе под опеку. Пока же подкидышу в спешном порядке достраивают вольер, который первоначально предназначался другой собаке.
Как профинансировать строительство вольера для Снежи и как помочь «Мишутке» в их благородном деле, можно узнать в ВК-группе Центра помощи бездомным животным.
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