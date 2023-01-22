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В Свердловской области на выходных сохранится тёплая и ветреная погода
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных сохранится тёплая и ветреная погода. Местами порывы ветра могут достигать до 15 м/сек.
В субботу, 28 января, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -5…-10°С, в горах до -15°С. Днем -2…-7°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 29 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-12°С, в горах и низинах до -17°С. Днем -5…-10°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -5…-7°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 28 января, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -5…-10°С, в горах до -15°С. Днем -2…-7°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 29 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-12°С, в горах и низинах до -17°С. Днем -5…-10°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -5…-7°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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