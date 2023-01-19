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Ставшая очень известной собака Жужа покинула Екатеринбург
Общество
Фото: соцсеть Вконтакте
У счастливой истории собаки Жужи, которая потерялась в Екатеринбурге и несколько недель бродила по дворам, пока не была найдена, есть не менее счастливое продолжение.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», на самом-то деле, родной город Жужи — Йошкар-Ола. Оттуда она приехала с хозяевами погостить. Этим и объясняется, что собака так долго бродила по Орджоникидзевскому району, а не пришла сама домой — уж слишком далеко до Йошкар-Олы. Но теперь, после своего счастливого воссоединения с хозяевами, она уехала в более знакомые места.
Что касается вознаграждения, которое было обещано за Жужу, то выяснилось, что девушка, нашедшая собаку, от денег отказалась. Тогда хозяева Жужи приняли, наверное, единственно правильное в такой ситуации решение: они передали 15 тысяч рублей благотворительному проекту «Котя и мечты о доме». Его организаторы занимаются пристроем — временным и постоянным — бездомным животным, в том числе и «потеряшкам».
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», на самом-то деле, родной город Жужи — Йошкар-Ола. Оттуда она приехала с хозяевами погостить. Этим и объясняется, что собака так долго бродила по Орджоникидзевскому району, а не пришла сама домой — уж слишком далеко до Йошкар-Олы. Но теперь, после своего счастливого воссоединения с хозяевами, она уехала в более знакомые места.
Что касается вознаграждения, которое было обещано за Жужу, то выяснилось, что девушка, нашедшая собаку, от денег отказалась. Тогда хозяева Жужи приняли, наверное, единственно правильное в такой ситуации решение: они передали 15 тысяч рублей благотворительному проекту «Котя и мечты о доме». Его организаторы занимаются пристроем — временным и постоянным — бездомным животным, в том числе и «потеряшкам».
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