Самая разыскиваемая из потерявшихся в Екатеринбурге собачек найдена

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Радостная новость — в Екатеринбурге нашлась собака Жужа, ради поиска которой хозяева «подняли на уши» весь город. Теперь потеряшка снова дома, в объятиях любящих людей.Жужа потерялась в самом конце 2022-го года, аккурат перед новогодними праздниками, которые оказались омрачены для её владельцев этим печальным событием. Произошло это по недоразумению во время перехода проезжей части. Собачка приняла за игру поспешный переход улицы и начала бегать по ней. При этом она стукнулась головой о проезжавшую мимо машину (к счастью, не сильно) и, испугавшись, убежала в неизвестном направлении. Случилось это на улице Краснофлотцев. А уже через несколько дней весь район был заклеен листовками с призывом помочь найти беглянку. Кроме того, владельцы Жужи активно задействовали соцсети, и это помогло!Жужу обнаружили на площади Первой Пятилетки в соседнем микрорайоне, на Уралмаше. Сбившихся с ног владельцев тут же порадовали радостным известием. А они первым делом поехали с найденной собачкой к ветврачам. Недели на улице для домашнего животного явно были не радужными. На её теле найдены укусы. К тому же, Жужа заметно исхудала. Но, главное, теперь её злоключения позади.