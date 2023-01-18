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С участников смертельного ДТП в Екатеринбурге взыскали компенсацию морального вреда
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с водителей Seat Leon и Toyota Camry – участников ДТП, в котором погибла пенсионерка – взыскали компенсацию морального вреда.
Напомним, что авария произошла 11 мая 2021 года. Сергей Суворов, водитель Seat Leon, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет на перекрестке Ленина – Мамина Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry. От удара машину Суворова отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП погибла пенсионерка 1941 года рождения.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга сначала назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего в размере 700 тысяч рублей.
Однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание Суворову на 2 месяца. Смягчающим обстоятельством признано полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших.
Родственница погибшей пенсионерки обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском к водителям Seat Leon и Toyota Camry о взыскании компенсации морального вреда. Суд на основании заключения прокурора удовлетворил исковые требования заявительницы, взыскав компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей солидарно с обоих водителей.
Напомним, что авария произошла 11 мая 2021 года. Сергей Суворов, водитель Seat Leon, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет на перекрестке Ленина – Мамина Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry. От удара машину Суворова отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП погибла пенсионерка 1941 года рождения.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга сначала назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего в размере 700 тысяч рублей.
Однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание Суворову на 2 месяца. Смягчающим обстоятельством признано полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших.
Родственница погибшей пенсионерки обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском к водителям Seat Leon и Toyota Camry о взыскании компенсации морального вреда. Суд на основании заключения прокурора удовлетворил исковые требования заявительницы, взыскав компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей солидарно с обоих водителей.
«В соответствии с ч. 3 ст. 1079 ГК РФ владельцы источника повышенности опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств)», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
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