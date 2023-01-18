С участников смертельного ДТП в Екатеринбурге взыскали компенсацию морального вреда

«В соответствии с ч. 3 ст. 1079 ГК РФ владельцы источника повышенности опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств)», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости