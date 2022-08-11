Облсуд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд смягчил приговор Сергею Суворову, который в состоянии наркотического опьянения сел за руль автомобиля Seat Leon и в центре Екатеринбурга устроил смертельное ДТП.
Напомним, что авария произошла в мае прошлого года. Водитель Seat Leon проехал на красный свет на перекрестке Ленина – Мамина Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry. От удара машину Суворова отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Двое пешеходов в результате ДТП получили тяжкий вред здоровью. Одна женщина скончалась от полученных травм. Результаты медицинского освидетельствования показали, что Суворов находился в состоянии наркотического опьянения.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего в размере 700 тысяч рублей.
Однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание Суворову на 2 месяца. Смягчающим обстоятельством признано полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших. В остальной части приговор районного суда оставлен без изменений.
Напомним, что авария произошла в мае прошлого года. Водитель Seat Leon проехал на красный свет на перекрестке Ленина – Мамина Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry. От удара машину Суворова отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Двое пешеходов в результате ДТП получили тяжкий вред здоровью. Одна женщина скончалась от полученных травм. Результаты медицинского освидетельствования показали, что Суворов находился в состоянии наркотического опьянения.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего в размере 700 тысяч рублей.
Однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание Суворову на 2 месяца. Смягчающим обстоятельством признано полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших. В остальной части приговор районного суда оставлен без изменений.
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