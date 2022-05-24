Виновнику смертельного ДТП около Оперного театра в Екатеринбурге вынесли приговор
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу о жутком ДТП в центре города, в результате которого погибла пенсионерка, а ребенок и мужчина получили тяжкие травмы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
ДТП произошло 11 мая прошлого года около 20:49. Сергей Суворов, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотиков, управлял автомобилем Seat Leon. Он ехал по крайней левой полосе на проспекте Ленина со стороны улицы Красноармейская в направлении Луначарского со средней скоростью 63,8 км/ч.
Выехав на перекресток с улицей Мамина-Сибиряка на красный свет, он столкнулся с Toyota Camry. От столкновения Seat Leon отбросило на тротуар, где водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1941 года рождения, мужчину 1988 года рождения, мальчика 2014 года рождения и двух женщин 1987 и 1953 годов рождения.
В результате ДТП ребенку и мужчине были причинены тяжкие травмы. Женщина 1941 года рождения от полученных травм скончалась.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Сергею Суворову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года 10 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших. В пользу пострадавшего ребенка с осужденного взыскали 700 тысяч рублей. Сергея Суворова взяли под стражу в зале суда.
ДТП произошло 11 мая прошлого года около 20:49. Сергей Суворов, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотиков, управлял автомобилем Seat Leon. Он ехал по крайней левой полосе на проспекте Ленина со стороны улицы Красноармейская в направлении Луначарского со средней скоростью 63,8 км/ч.
Выехав на перекресток с улицей Мамина-Сибиряка на красный свет, он столкнулся с Toyota Camry. От столкновения Seat Leon отбросило на тротуар, где водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1941 года рождения, мужчину 1988 года рождения, мальчика 2014 года рождения и двух женщин 1987 и 1953 годов рождения.
В результате ДТП ребенку и мужчине были причинены тяжкие травмы. Женщина 1941 года рождения от полученных травм скончалась.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Сергею Суворову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года 10 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших. В пользу пострадавшего ребенка с осужденного взыскали 700 тысяч рублей. Сергея Суворова взяли под стражу в зале суда.
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